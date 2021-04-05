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Саудовцы повышают майские цены на нефть для Азии и снижают для США

Саудовцы повышают майские цены на нефть для Азии и снижают для США Это приведет к удорожанию ключевого сорта Arab Light для региона на 0,40 доллара США с апреля
Энергетика
5 апреля 2021 г. 15:30
Саудовцы повышают майские цены на нефть для Азии и снижают для США

Саудовская Аравия повысила цены на поставки нефти клиентам на главном для себя азиатском рынке. Это свидетельствует об уверенности королевства в восстановлении экономики региона.

Как передает Report со ссылкой на worldoil, в то же время для покупателей в Европе цены остались без изменений, для клиентов в США — снижены.

Государственная энергетическая компания Saudi Aramco увеличит в мае цену на свои сорта для Азии на 0,20–0,50 доллара США за баррель. Это приведет к удорожанию ключевого сорта Arab Light для региона на 0,40 доллара США с апреля. Согласно опросу Bloomberg, проведенному среди восьми трейдеров и переработчиков, ожидалось, что компания повысит оценку на 0,30 доллара США.

Большинство цен для потребителей из Северо-Западной Европы не изменится, хотя Arab Light для этого региона упадет на 0,20 доллара США — до 2,40 доллара США ниже контрольного уровня. Большинство сортов для США будет снижено на 0,10 доллара США за баррель.

Цены для Азии были выше, чем для Европы и США в течение нескольких месяцев, отчасти из-за того, что спрос на энергию в последних двух странах восстанавливается медленнее из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что участники группы ОПЕК+, в которую входит 23 государства, в ходе апрельского саммита договорились увеличить нефтедобычу на 350 тыс. баррелей в сутки в мае и июне и на 400 тыс. баррелей в сутки в июле.

Параметры апрельского соглашения могут быть пересмотрены в конце апреля.

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Версия на английском языке Saudis cutting US oil prices, raising rates for Asian buyers

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