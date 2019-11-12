Saudi Aramco назвала российскую нефтедобычу одной из самых дорогих в мире

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco оценила себестоимость нефти в России как одну из самых дорогих в мире.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующее исследование опубликовано на ее сайте.

По данным Saudi Aramco, нефть российского происхождения находится в верхней части спектра —доллара за баррель на суше идоллара за баррель на море. Дороже, чем в России, добыча нефти в Казахстане (на сухопутных и морских проектах), на сухопутных проектах в США, в Анголе и Таиланде (на офшорных проектах), в Азербайджане, Индии и Китае.Самой низкой оказалась себестоимость нефти в Саудовской Аравии и Кувейте — околодолларов за баррель.Отмечается, что рассчитывалась так называемая безубыточная цена нефти, при которой добыча на проекте является допустимо рентабельной.

Как отмечает РБК, для России основную долю полной себестоимости нефти составляют налоги. Согласно данным Росстата, полная себестоимость российской нефти во втором квартале 2019 года составила 2508 рублей за баррель (31,9 доллара по среднему курсу квартала).