Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    Саша Кокович: ЮГК формирует новую энергетическую реальность Европы

    Энергетика
    • 03 марта, 2026
    • 15:32
    Саша Кокович: ЮГК формирует новую энергетическую реальность Европы

    С вводом в эксплуатацию газового интерконнектора между Сербией и Болгарией Сербия впервые получила возможность поставок газа из альтернативных источников, включая азербайджанский газ через Южный газовый коридор.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности заместителя министра по нефти и газу в Министерстве горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Саша Кокович на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 4-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии, проходящих в Баку.

    По его словам, Южный газовый коридор - это не просто инфраструктурный проект: "Он представляет собой новую энергетическую реальность для Европы, формирующуюся на основе надежных партнерств и взаимного доверия. Сотрудничество Сербии с Азербайджаном имеет особое стратегическое значение и основывается прежде всего на дружественных отношениях между президентами Ильхамом Алиевым и Александром Вучичем. Достигнутые на сегодняшний день результаты сотрудничества подтверждены подписанными соглашениями, охватывающими обмен опытом в области природного газа, возобновляемых источников энергии и внедрения новых технологий".

    Кокович отметил, что последнее соглашение, подписанное 15 февраля в столице Сербии Белграде по разработке, проектированияю строительству и управлению электростанцией парогазового цикла, является точным доказательством и основой энергетического сотрудничества между двумя странами.

    Сербия Южный газовый коридор (ЮГК) Консультативный совет ЮГК интерконнектор Греция-Болгария (IGB) Саша Кокович
    Saşa Kokoviç: "Serbiya ilk dəfə olaraq SGC ilə qaz tədarükü imkanına sahib olub"
    Serbia gains access to Azerbaijani gas via SGC

    Последние новости

    16:09
    Фото

    SOCAR готова к расширению сотрудничества с молдавскими энергокомпаниями

    Энергетика
    16:08

    Толга Демир: XRG расширяет сотрудничество с SOCAR - от добычи до поставок энергоресурсов в ЕС

    Энергетика
    16:02
    Фото

    Петр Городов поблагодарил Азербайджан за содействие в раскрытии преступлений, совершенных в РФ

    Внешняя политика
    16:01

    Пярвиз Шахбазов: Развитие ВИЭ способствует безопасности региона и ЕС

    Энергетика
    15:57

    Лука Скиепатти: TAP AG разрабатывает план декарбонизации своих операций

    Энергетика
    15:54

    Вице-президент BP: Запасы свободного природного газа на АЧГ могут составить до 4 трлн кубофутов

    Энергетика
    15:51

    Стюарт Шоу: На "Шахдениз" планируется ввод в эксплуатацию шести новых скважин

    Энергетика
    15:46

    Госсекретарь: Азербайджан готов оказать содействие в подключении Черногории к TAP - ИНТЕРВЬЮ

    Энергетика
    15:46

    Жан-Ноэль Барро: Франция обсуждает меры защиты своих интересов на Ближнем Востоке

    Другие страны
    Лента новостей