Саша Кокович: ЮГК формирует новую энергетическую реальность Европы

С вводом в эксплуатацию газового интерконнектора между Сербией и Болгарией Сербия впервые получила возможность поставок газа из альтернативных источников, включая азербайджанский газ через Южный газовый коридор.

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности заместителя министра по нефти и газу в Министерстве горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Саша Кокович на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 4-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии, проходящих в Баку.

По его словам, Южный газовый коридор - это не просто инфраструктурный проект: "Он представляет собой новую энергетическую реальность для Европы, формирующуюся на основе надежных партнерств и взаимного доверия. Сотрудничество Сербии с Азербайджаном имеет особое стратегическое значение и основывается прежде всего на дружественных отношениях между президентами Ильхамом Алиевым и Александром Вучичем. Достигнутые на сегодняшний день результаты сотрудничества подтверждены подписанными соглашениями, охватывающими обмен опытом в области природного газа, возобновляемых источников энергии и внедрения новых технологий".

Кокович отметил, что последнее соглашение, подписанное 15 февраля в столице Сербии Белграде по разработке, проектированияю строительству и управлению электростанцией парогазового цикла, является точным доказательством и основой энергетического сотрудничества между двумя странами.