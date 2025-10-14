Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Санжар Жаркешов: В перспективе Казахстан может использовать для транзита нефти и БТД, и Баку-Супса - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    • 14 октября, 2025
    • 14:15
    Казахстан выразил намерение увеличить объем транзита нефти через нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД).

    Об этом сообщил Report вице-министр энергетики Казахстана Санжар Жаркешов.

    По его словам, обсуждения по этому вопросу продолжаются, однако конкретные прогнозные показатели пока назвать сложно.

    "Вопрос ценообразования, в частности транзитных тарифов с азербайджанской стороны, еще находится на повестке. В целом, Казахстан выразил намерение увеличить объемы транзита через Баку-Тбилиси-Джейхан. Сейчас важно выстроить всю логистическую цепочку - от казахстанских месторождений до Баку, а затем до конечного пункта в Джейхане. Это намерение отражено в тексте протокола по итогам совместной межправительственной комиссии", - отметил С.Жаркешов.

    Он подчеркнул, что направление через БТД имеет для Казахстана стратегическое значение, поскольку способствует диверсификации экспортных маршрутов и снижению зависимости от отдельных направлений поставок.

    "Мы ожидаем ответной позиции со стороны Азербайджана. С их стороны также наблюдается высокий интерес, поэтому готовы работать над реализацией этого направления", - добавил вице-министр.

    Отвечая на вопрос о возможном использовании маршрута Баку-Супса, С.Жаркешов отметил, что этот вариант также рассматривается, хотя по нему существуют определенные логистические и климатические ограничения, связанные с акваторией Черного моря.

    "В перспективе мы можем использовать оба маршрута, особенно с ростом добычи на новых, в том числе совместных, месторождениях. Пока же проектная мощность Баку–Тбилиси–Джейхан полностью удовлетворяет потребности и Азербайджана, и Казахстана", - резюмировал он.

    Напомним, что в 2022 году между КМГ и SOCAR было подписано генеральное соглашение о транзите казахстанской нефти. Суммарный объем прокачки нефти из Казахстана по БТД с момента подписания соглашения составил порядка 3,4 млн тонн нефти.

    Открытие трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан состоялось 13 июля 2006 года. Его протяженность составляет 1 768 км: 443 км проходит по территории Азербайджана, 249 км - по территории Грузии и 1 076 км - по территории Турции.

    Sanzhar Zharkeshov: Kazakhstan may potentially use both BTC, Baku-Supsa pipelines for oil transit – EXCLUSIVE

