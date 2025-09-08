ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    Энергетика
    • 08 сентября, 2025
    • 18:22
    Саня Божиновска: Северная Македония заинтересована в разработке с Азербайджаном совместных ВИЭ-проектов

    Перспективы двустороннего сотрудничества Северной Македонии с Азербайджаном в области интеграции возобновляемых источников энергии (ВИЭ) значительны, в частности, это касается разработки совместных проектов, обмена знаниями и технологиями.

    Об этом в интервью Report сообщила министр энергетики, горнодобывающей промышленности и минералов Северной Македонии Саня Божиновска.

    Также, она отметила, возможности сотрудничества в сфере формирования благоприятного нормативно-правового и инвестиционного климата, который будет способствовать успешной реализации "зеленого перехода"

    По словам министра, потенциал сотрудничества между странами велик, особенно в сфере солнечной и ветровой энергетики. 

    "Северная Македония высоко ценит опыт Азербайджана по интеграции возобновляемых источников в национальную энергетическую систему и открыта для партнерства, которое позволит укрепить собственный потенциал в этой стратегически важной области", - сказала С. Божиновска. 

    Глава министерства отметила, что в условиях глобальных энергетических вызовов и обязательств по декарбонизации Македония активно работает над трансформацией национального энергетического сектора: увеличиваем долю "зеленой энергии", повышаем энергоэффективность и поддерживаем внедрение технологических инноваций.

    Касаясь интереса Северной Македонии к проекту подводного энергетического кабеля Black Sea Energy, она подчеркнула, что этот проект имеет большое стратегическое значение, поскольку укрепляет связь между Европой и Кавказом. "Северная Македония не является прямым участником по причине удаленности, однако с большим интересом следит за инициативой", - сказала С. Божиновска.

    По официальным данным, на 2024 год установленная мощность электростанций на возобновляемых источниках энергии в Северной Македонии составляет: фотоэлектростанции - 848 МВт, ветровые электростанции - 82 МВт, гидроэлектростанции - 720 МВт, биогазовые электростанции - 12 МВт и электростанции на биомассе - 1 МВт.

    "В последние годы интерес к внедрению ВИЭ заметно возрос, что привело к изменению структуры внутреннего производства электроэнергии. Только за последние четыре года было построено 1 201 новая электростанция, из них 345 солнечных - в одном лишь 2024 году", - подчеркнула она.

    C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Саня Божиновска: Северная Македония заинтересована в разработке с Азербайджаном совместных ВИЭ-проектов

