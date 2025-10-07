Самед Баширли: Азербайджан видит четкие перспективы работы с Германией в сфере ВИЭ

Лидерство Германии в области ветровой и солнечной энергетики, инженерное мастерство и сильные финансовые инструменты особенно важны на фоне развития Азербайджаном наземных и морских ветровых и солнечных ресурсов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли на церемонии открытия "Германо-Азербайджанской конференции по экспортному финансированию 2025".

Замминистра отметил, что энергетика остается краеугольным камнем партнерства с Германией.

"Азербайджан был и остается надежным поставщиком сырой нефти и нефтехимической продукции в Германию. По мере трансформации глобальных энергетических систем мы расширяем сотрудничество в сфере возобновляемой энергии и энергоэффективности", - заявил С. Баширли.

Замминистра подчеркнул, что Каспийский регион обладает значительным потенциалом для крупномасштабной ветроэнергетики.

"Мы видим четкие перспективы совместной работы над развитием цепочек поставок и сервисов. Наша стратегия идет дальше. В рамках социально-экономической стратегии развития Азербайджан взял на себя обязательство сократить выбросы на 40% к 2050 году. К 2027 году планируется ввод в строй почти 2 гигаватт новых мощностей ветровой и солнечной энергетики. Этот процесс мы интегрируем и в региональное развитие", - добавил С. Баширли.