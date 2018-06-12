Салтук Дюзйол: TANAP принесет экономические и политические выгоды Турции и Азербайджану - ЭКСКЛЮЗИВ

Эскишехир. 12 июня. REPORT.AZ/ Проект Трансанатолийского трубопровода (TANAP) принесет экономические и политические выгоды Турции и Азербайджану.

Об этом сообщил Report гендиректор TANAP Салтук Дюзйол.

"За три года и три месяца, прошедшие со дня закладки фундамента TANAP 17 марта 2015 года, проведены большие работы. Завершено строительство 56-дюймового участка трубопровода протяженностью 1 340 километров. Мы готовы поставлять газ Турции по TANAP".

По его словам, поставки коммерческого газа в Турцию планируется начать 30 июня.

С.Дюзйол отметил, что строительство участка TANAP до Европы (Фаза-1) также продвигается, здесь проделано 84% работ: "TANAP является крупнейшим звеном Южного газового коридора. Проект будет способствовать превращению Турции в энергетический коридор. В строительстве TANAP было задействовано около 13 000 человек. Турецкие компании произвели 80% труб. В проекте использовались самые высокие технологии, работы отвечали самыми высоким стандартам безопасности. В этом смысле TANAP - образцовый проект".