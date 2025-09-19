Сахиб Алекперов: SOCAR проявляет интерес к разработке месторождений Туркменистана

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) проявила интерес к участию в проектах разработки месторождений в Туркменистане.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Алекперов во время выступления на Туркменском инвестиционном форуме (TIF 2025) в городе Аваза.

Замминистра в своем выступлении также подчеркнул перспективность сотрудничества с Туркменистаном в сфере электроэнергетики. По его словам, в более широкой перспективе вместе с Узбекистаном и Казахстаном рассматриваются возможности вывода зеленой электроэнергии из Центральной Азии на европейские рынки через территорию Азербайджана.

Алекперов также отметил, что сотрудничество между двумя странами играет ключевую роль в оптимизации транспортного коридора Восток-Запад и в повышении эффективности Среднего коридора.

"За первые 7 месяцев текущего года объем транзитных перевозок между нашими странами достиг более 1 млн тонн, что на 13% превышает показатель аналогичного периода прошлого года", - сообщил он.

Замминистра напомнил о трехсторонней встрече, состоявшейся в августе в Туркменистане, в рамках которой был подписан меморандум о развитии международных воздушных сообщений между Азербайджаном и Туркменистаном.

Алекперов отметил, что логистические связи имеют большое значение не только для этих двух стран, но и для всего Прикаспийского региона и других государств континента. По его словам, активное сотрудничество в этой области приведет к значительным изменениям в инвестиционной среде и позволит достичь заметных результатов.