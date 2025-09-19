Sahib Ələkbərov: "SOCAR Türkmənistanın yataqlarının işlənilməsinə maraq göstərir"
- 19 sentyabr, 2025
- 12:30
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Türkmənistanda yataqların işlənilməsi layihələrinə maraq göstərib.
"Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat nazirinin müavini Sahib Ələkbərov Türkmənistanın Avaza şəhərində keçirilən Türkmənistan İnvestisiya Forumunda (TIF 2025) çıxışı zamanı bildirib.
Nazir müavini elektroenergetika sahəsində əməkdaşlığın perspektivli olduğunu vurğulayaraq, Azərbaycanın türkmən elektrik enerjisinin tranzitini təmin etməyə hazır olduğunu qeyd edib. Onun sözlərinə görə, tərəflər Mərkəzi Asiyanın "yaşıl enerji"sini Avropa bazarlarına birgə çıxarmaq imkanlarını nəzərdən keçirirlər.
S.Ələkbərov iki ölkənin qarşılıqlı əlaqələrinin Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin inkişafında və Orta Dəhlizin səmərəliliyinin artırılmasında mühüm rol oynadığını da diqqətə çatdırıb. O, avqust ayında Türkmənistanda keçirilmiş üçtərəfli görüşü xatırladaraq bildirib ki, həmin görüşdə Azərbaycan və Türkmənistan beynəlxalq hava əlaqələrinin inkişafı barədə memorandum imzalayıb.
Onun fikrincə, bu sənədin icrası ölkələr arasındakı münasibətləri daha da möhkəmləndirəcək, Xəzər üzərindən birbaşa hava körpüsü isə işgüzar, turizm və qonaq səfərlərinin genişlənməsinə şərait yaradacaq. Nazir müavini qeyd edib ki, belə rahat hava marşrutuna sərnişinlər arasında böyük tələbat olacaq.
Nəqliyyat mövzusuna toxunan S.Ələkbərov vurğulayıb ki, Azərbaycan və Türkmənistanın logistik əlaqələri yalnız bu iki ölkə üçün deyil, bütövlükdə Xəzəryanı region və qitənin digər dövlətləri üçün də faydalıdır. Onun sözlərinə görə, bu istiqamətdə fəal əməkdaşlıq investisiya mühitində mühüm dəyişikliklərə yol açacaq və nəzərəçarpan nəticələr əldə etməyə imkan verəcək.
Qeyd edək ki, cari ilin ilk 7 ayında Azərbaycan və Türkmənistan arasında tranzit daşımaların həcmi 1 milyon tonu ötüb. Bu, ötən ilin göstəricisi ilə müqayisədə 13 % çoxdur. Yüklərin 76 %-i dəmir yolu ilə daşınıb.