BP: С "Шахдениз" в этом году планируется добыть 16,6 млрд кубометров газа

BP-Azerbaijan назвал объемы добычи газа, которые планируется добыть в этом году на газоконденсатном месторождении "Шахдениз".

Как сообщает Report, об этом журналистам рассказал вице-президент BP-Azerbaijan по связям, внешним делам и стратегии Бахтияр Асланбейли.

По его словам, за этот период с платформ "Альфа" и "Браво" месторождения планируется добыть 16,6 млрд кубометров газа.

"BP выполнила прогнозы по добыче на АЧГ и "Шахдениз".

Напомним, что соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года. По данным BP, за 9 месяцев года с газоконденсатного месторождения "Шахдениз" добыто 12,2 млрд кубометров газа и 2,6 млн тонн (примерно 21 млн баррелей) конденсата. Добываемый с месторождения газ поставляется на рынки Азербайджана, Грузии и Турции.