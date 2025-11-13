Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    S&P прогнозирует рост инвестиций SOCAR до 3 млрд манатов в год в 2025-2027 годах

    Энергетика
    • 13 ноября, 2025
    • 10:48
    S&P прогнозирует рост инвестиций SOCAR до 3 млрд манатов в год в 2025-2027 годах

    Согласно базовому сценарию международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, капитальные расходы Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в 2025-2027 годах составят около 3 млрд манатов ежегодно, что превышает показатели последних двух лет.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет S&P.

    "Почти завершенный проект "Шах-Дениз 2" и подписанный в этом году проект Shah Deniz Compression демонстрируют продолжающиеся усилия SOCAR по увеличению добычи за счет дальнейших инвестиций", - отмечается в документе.

    В базовом сценарии S&P ожидает, что скорректированное по методологии агентства соотношение FFO к долгу останется в диапазоне 12-15% в 2025-2027 годах и превысит 20%с учетом имеющихся денежных средств. При этом прогнозируется положительный свободный денежный поток (FOCF) в размере около 1 млрд манатов в год.

    Агентство подчеркивает, что добыча остается основным источником EBITDA и ключевым направлением деятельности SOCAR, поэтому ожидается, что компания продолжит инвестировать в разработку новых участков на территории Азербайджана и расширение действующих активов.

    SOCAR S&P

    Последние новости

    11:01

    Рубио заявил о необходимости конкретных решений на встрече Трампа и Путина

    Другие страны
    10:48

    S&P прогнозирует рост инвестиций SOCAR до 3 млрд манатов в год в 2025-2027 годах

    Энергетика
    10:47

    Мирзиёев: Узбекистан инициирует в ООН резолюцию о вкладе исламской цивилизации Центральной Азии в просвещение

    Другие страны
    10:42
    Фото

    В Ташкенте участники международного конгресса посетили Центр исламской цивилизации

    Внешняя политика
    10:42

    CNN: В США госпитализировали соратника Лютера Кинга

    Другие страны
    10:30

    S&P: Проект Shah Deniz Compression увеличит добычу газа на 50 млрд кубометров

    Энергетика
    10:29

    Премьер Японии призвала принять закон о шпионаже

    Другие страны
    10:24

    Иран требует компенсацию от США за 12-дневную войну с Израилем

    В регионе
    10:18

    СЭБ: Попытка атаки на телекоммуникационный сектор расследована

    ИКТ
    Лента новостей