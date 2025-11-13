S&P прогнозирует рост инвестиций SOCAR до 3 млрд манатов в год в 2025-2027 годах

Согласно базовому сценарию международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, капитальные расходы Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в 2025-2027 годах составят около 3 млрд манатов ежегодно, что превышает показатели последних двух лет.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет S&P.

"Почти завершенный проект "Шах-Дениз 2" и подписанный в этом году проект Shah Deniz Compression демонстрируют продолжающиеся усилия SOCAR по увеличению добычи за счет дальнейших инвестиций", - отмечается в документе.

В базовом сценарии S&P ожидает, что скорректированное по методологии агентства соотношение FFO к долгу останется в диапазоне 12-15% в 2025-2027 годах и превысит 20%с учетом имеющихся денежных средств. При этом прогнозируется положительный свободный денежный поток (FOCF) в размере около 1 млрд манатов в год.

Агентство подчеркивает, что добыча остается основным источником EBITDA и ключевым направлением деятельности SOCAR, поэтому ожидается, что компания продолжит инвестировать в разработку новых участков на территории Азербайджана и расширение действующих активов.