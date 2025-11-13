"S&P" 2025-2027-ci illərdə SOCAR-ın investisiyalarının ildə 3 milyard manata yüksələcəyini gözləyir
- 13 noyabr, 2025
- 11:22
"Standard and Poor's" ("S&P) beynəlxalq reytinq agentliyinin baza ssenarisinə əsasən, 2025-2027-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) əsaslı xərcləri illik təxminən 3 milyard manat təşkil edəcək ki, bu da son iki ilin göstəricilərindən yüksəkdir.
Bu barədə "Report" "S&P"nin hesabatına istinadən məlumat verir.
"Demək olar ki, tamamlanmış "Şahdəniz 2" layihəsi və bu il imzalanmış "Shah Deniz Compression" layihəsi SOCAR-ın əlavə investisiyalar hesabına hasilatın artırılması istiqamətində davam edən səylərini nümayiş etdirir", - sənəddə qeyd olunur.
"S&P"nin baza ssenarisinə görə, agentliyin metodologiyasına uyğun olaraq təshih edilmiş FFO-nun borca nisbəti 2025-2027-ci illərdə 12-15 % diapazonunda qalacaq və mövcud nağd vəsaitlər nəzərə alınmaqla 20 %-i ötəcək. Bununla yanaşı, müsbət sərbəst pul axını (FOCF) illik təxminən 1 milyard manat məbləğində proqnozlaşdırılır.
Agentlik vurğulayır ki, hasilat EBITDA-nın əsas mənbəyi və SOCAR-ın fəaliyyətinin əsas istiqaməti olaraq qalır, buna görə də şirkətin Azərbaycan ərazisində yeni sahələrin işlənməsinə və mövcud aktivlərin genişləndirilməsinə investisiya qoymağa davam edəcəyi gözlənilir.