S&P: Проект Shah Deniz Compression увеличит добычу газа на 50 млрд кубометров

Реализация проекта Shah Deniz Compression (SDC) обеспечит Азербайджану дополнительную добычу около 50 млрд кубометров природного газа и 25 млн баррелей газового конденсата.

Об этом сообщает Report со ссылкой на международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings.

Отмечается, что финальное инвестиционное решение по проекту SDC было принято консорциумом в июне 2025 года, а общая стоимость проекта оценивается в 2,9 млрд долларов США.

По ожиданиям S&P, добыча нефти SOCAR в 2025 году останется на уровне 2024 года - 7-,7,5 млн тонн нефти и 7- 8,5 млрд кубометров природного газа.

"SOCAR контролирует добычу нефти и газа в стране: в 2024 году на активах, находящихся под ее основным управлением, а также на ряде сравнительно небольших совместных предприятий было добыто 7,5 млн тонн нефти и 7,7 млрд кубометров природного газа", - отмечает агентство.

Напомним, что SOCAR - полностью принадлежащая государству вертикально интегрированная нефтегазовая компания, осуществляющая деятельность по всей цепочке - от добычи до переработки и реализации продукции.

Компания владеет нефтеперерабатывающими и нефтехимическими мощностями в Азербайджане и Турции, а также сетями маркетинга и дистрибуции в Азербайджане, Грузии, Украине, Румынии и Швейцарии.

SOCAR также имеет долевое участие в ключевых международных проектах, включая 31,65% в месторождении Азери–Чираг–Гюнешли (ACG), где в 2024 году добыто 16,8 млн тонн нефтии 13,6 млрд кубометров попутного газа.

Кроме того, компания владеет долями в экспортных трубопроводах, обеспечивающих поставки нефти и газа из Азербайджана через Турцию, включая 32,97% в нефтепроводе Баку–Тбилиси–Джейхан (BTC).

SOCAR также контролирует 51% долей в турецком нефтехимическом комплексе Petkim, долю в НПЗ STAR в Турции, введенном в эксплуатацию в 2018 году и осуществляет масштабные торговые операции через SOCAR Trading.

"Южный газовый коридор" (SGC), на 49% принадлежащий SOCAR и на 51% - правительству Азербайджана, владеет 16% в проекте "Шах-Дениз", 21,02% в Южно-Кавказском газопроводе (SCP), 51% в Трансанатолийском газопроводе (TANAP).

Месторождение Шах-Дениз реализует два проекта расширения - Shah Deniz 2 и Shah Deniz Compression (SDC). Проект Shah Deniz 2, в основном уже завершенный, направлен на увеличение добычи на 16 млрд кубометров газа, из которых 6 млрд кубометров поставляются по действующему TANAP в Турцию, а 10 млрд кубометров - по газопроводу TAP в Южную Европу. Проект был завершен в ноябре 2020 года.