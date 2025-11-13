İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    "S&P": "Shah Deniz Compression" layihəsi qaz hasilatını 50 milyard kubmetr artıracaq

    Energetika
    • 13 noyabr, 2025
    • 11:00
    S&P: Shah Deniz Compression layihəsi qaz hasilatını 50 milyard kubmetr artıracaq

    "Shah Deniz Compression" (SDC) layihəsinin həyata keçirilməsi Azərbaycana əlavə olaraq təxminən 50 milyard kubmetr təbii qaz və 25 milyon barel qaz kondensatı hasilatını təmin edəcək.

    Bu barədə "Report" "S&P Global Ratings" beynəlxalq reytinq agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Qeyd olunur ki, SDC layihəsi üzrə yekun investisiya qərarı konsorsium tərəfindən 2025-ci ilin iyun ayında qəbul edilib və layihənin ümumi dəyəri 2,9 milyard ABŞ dolları olaraq qiymətləndirilib.

    "S&P"nin gözləntilərinə görə, SOCAR-ın 2025-ci ildə neft hasilatı 2024-cü il səviyyəsində (7-7,5 milyon ton neft və 7-8,5 milyard kubmetr təbii qaz) qalacaq.

    "SOCAR ölkədə neft və qaz hasilatına nəzarət edir: 2024-cü ildə onun əsas idarəçiliyində olan aktivlərdə, eləcə də bir sıra nisbətən kiçik birgə müəssisələrdə 7,5 milyon ton neft və 7,7 milyard kubmetr təbii qaz hasil edilib", - agentlik bildirib.

    Xatırladaq ki, SOCAR – hasilat, daşınma, emal və satış fəaliyyət ilə məşğul olan Azərbaycanın şaquli inteqrasiya olunmuş milli neft və qaz şirkətidir.

    Şirkət Azərbaycan və Türkiyədə neft emalı və neft-kimya obyektlərinin, həmçinin Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna, Rumıniya və İsveçrədə marketinq və distribusiya şəbəkələrinin sahibidir.

    SOCAR, həmçinin əsas beynəlxalq layihələrdə, o cümlədən 2024-cü ildə 16,8 milyon ton neft və 13,6 milyard kubmetr səmt qazı hasil edilmiş "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yatağında 31,65 % paya malikdir.

    Bundan əlavə, şirkət Azərbaycandan Türkiyə vasitəsilə neft və qaz təchizatını təmin edən ixrac boru kəmərlərində, o cümlədən Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft kəmərində 32,97 % paya malikdir.

    SOCAR, eyni zamanda Türkiyənin "Petkim" neft-kimya kompleksində 51 % paya, Türkiyədə 2018-ci ildə istismara verilmiş STAR neft emalı zavodunda paya nəzarət edir və "SOCAR Trading" vasitəsilə geniş miqyaslı ticarət əməliyyatları həyata keçirir.

    Bundan əlavə, SOCAR-a"Cənub Qaz Dəhlizi"ndə (SGC) 49 % (51 %-i Azərbaycan hökumətinə məxsusdur), "Şah Dəniz" layihəsində 16 %, Cənubi Qafqaz boru kəmərində (SCP) 21,02 %, Transanadolu qaz boru kəmərində (TANAP) 51 % paya malikdir.

    "Şah-Dəniz" yatağı iki genişləndirmə layihəsini – "Shah Deniz 2" və "Shah Deniz Compression" (SDC) həyata keçirir. Əsasən artıq başa çatdırılmış "Shah Deniz 2" layihəsi hasilatın 16 milyard kubmetr qaz artırılmasına yönəlib ki, bunun 6 milyard kubmetri TANAP vasitəsilə Türkiyəyə, 10 milyard kubmetri isə TAP qaz kəməri ilə Cənubi Avropaya çatdırılır. Layihə 2020-ci ilin noyabrında başa çatıb.

    SOCAR Azərbaycan "S&P" SDC
