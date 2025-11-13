S&P повысило кредитный рейтинг SOCAR до уровня "BB"

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента и рейтинг по выпуску старшего необеспеченного долга Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) с уровня "BB-" до "BB".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, в S&P отметили, что существенное улучшение прозрачности финансовой политики и уровня раскрытия информации SOCAR повысило их понимание деятельности компании и видимость ее финансовых показателей.

"Мы отразили эти изменения, повысив оценку индивидуальной кредитоспособности (SACP) SOCAR с уровня "b" до "bb-".

Стабильный прогноз отражает наше мнение о том, что SOCAR сохранит управляемую ликвидную позицию, поддерживаемую значительными денежными резервами, а ее операционные показатели останутся стабильными, обеспечивая соотношение операционного денежного потока (FFO) к долгу выше 12%, при сохранении неизменного уровня государственной поддержки", - говорится в сообщении агентства.