С начала года по IGB транспортировано более 3 млн МВт/ч газа

За период с 1 января по 28 февраля 2023 года по газопроводу Греция-Болгария (IGB) было транспортировано 3,08 млн мегаватт-час газа.

За два месяца с начала года по газопроводу Греция-Болгария (IGB) было транспортировано 3,08 млн мегаватт-час природного газа.

Об этом Report сообщили в компании-операторе ICGB.

"С момента ввода в коммерческую эксплуатацию газопровода 1 октября 2022 года по нему было транспортировано в общей сложности 7,9 млн мегаватт-час газа. К концу февраля в IGB зарегистрировано в общей сложности 15 пользователей", - отметили в компании.

Напомним, что IGB предусматривает транспортировку в Болгарию "голубого топлива", добытого в рамках II этапа эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Государственная компания Bulgargaz EAD подписала контракт с консорциумом "Шахдениз" на поставку 1 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз-2". Азербайджанский природный газ сможет удовлетворить 25-30% потребностей Болгарии.

150 километров трубопровода общей протяженностью 182 километров пролегают через территорию Болгарии. Годовая пропускная способность трубопровода составляет 3-5 млрд кубометров.