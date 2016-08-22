С месторождения "Шахдениз" добыто 74 млрд. кубометров газа

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ С начала разработки месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспия, и по состоянию на 1 августа этого года добыто 74 млрд. кубометров газа.

Как передает Report, об этом сказал первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде.

Представитель SOCAR сообщил, что среднесуточные объемы добычи из 8 действующих на месторождении "Шахдениз" скважин составляют 30 млн. кубометров газа, 7 тыс. тонн конденсата.