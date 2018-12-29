Минэнерго Болгарии: С каждым годом происходит углубление традиционно добрых отношений Болгарии с SOCAR

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В области энергетики Болгария активно развивает стратегическое партнерство с азербайджанской нефтегазовой компанией SOCAR. Об этом Report заявили в Министерстве энергетики Болгарии, комментируя состояние нынешних энергетических отношений страны с Азербайджаном.

"Для нас крайне важно обеспечить поставку контрактного 1 млрд. кубометров азербайджанского природного газа в Болгарию со второй фазы газового месторождения Шах-Дениз. Фактически, после 2020 года азербайджанский природный газ с месторождения "Шах Дениз-2" будет покрывать около 25-30% потребления природного газа в Болгарии, что является значительной долей, это сильно повысит нашу энергетическую безопасность и будет способствовать конкуренции на болгарском газовом рынке", - отметили в пресс-службе министерства.

Кроме того, было отмечено, что правительство Болгарии активно работает над обеспечением диверсификации поставок газа путем строительства соединительных линий с соседними странами.

"Интерконнектор с Грецией (IGB) имеет ключевое значение. Его реализация уже стала необратимым процессом. В настоящее время проводятся все основные тендерные процедуры, так что IGB будет запущен в коммерческую эксплуатацию в 2020 году, тогда и ожидается поступление первых объемов природного газа из Азербайджана", - подчеркнули представители министерства.

Министерство энергетики Болгарии также отметило свою поддержку Азербайджану в строительстве Южного газового коридора.

"Еще одним важным аспектом нашего партнерства с SOCAR является то, что министерство энергетики Болгарии оказывает институциональную поддержку заявке SOCAR на грантовую программу для осуществления определенных мероприятий в ходе реализации трубопровода TANAP в рамках энергетической программы CEF (Connecting Europe Facility), которая поддерживает энергетические проекты Европейской комиссии", - прокомментировало представительство.

Пресс-служба министерства также высоко оценила встречу премьер-министра Бойко Борисова и его правительственной делегации с представителями SOCARв Баку в январе этого года, в ходе которой SOCAR выразила заинтересованность в газификации муниципалитетов в Болгарии.

"Как известно, компания реализовала аналогичный проект в Грузии, и ее выход на болгарский внутренний рынок поставок газа принесет пользу потребителям. Одним из вариантов является включение азербайджанского газа в энергоносители в качестве альтернативы отопительным ваучерам. Эта перспектива детально анализируется для уточнения возможных конкретных шагов действия", - сказали представители пресс-службы министерства энергетики Болгарии.

Кроме того, Минэнерго отметили и Меморандум о взаимопонимании, подписанный в прошлом году между "Булгартрансгаз" и SOCAR, целью которого является изучение возможностей дополнительных маршрутов поставок природного газа, а также транзита газа через Болгарию на другие рынки в Юго-Восточной Европе.

"Все это является примером постоянного интереса обеих сторон к углублению их традиционно добрых отношений в области энергетики", - заявили в Министерстве энергетики Болгарии.