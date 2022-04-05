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С апреля прекращены отбор и закачка газа в крупное ПХГ в Германии

С апреля прекращены отбор и закачка газа в крупное ПХГ в Германии Подземное хранилище газа (ПХГ) "Реден" - одно из крупнейших в Европе и самое большое в Германии - с 1 апреля прекратило закачку и отбор газа.
Энергетика
5 апреля 2022 г. 12:05
С апреля прекращены отбор и закачка газа в крупное ПХГ в Германии

Подземное хранилище газа (ПХГ) "Реден" - одно из крупнейших в Европе и самое большое в Германии - с 1 апреля прекратило закачку и отбор газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

С начала апреля с хранилища мощностью 4,2 млрд кубометров прекращено извлечение газа. Заполненность ПХГ "Реден" сейчас составляет всего 0,51%.

Оператором газового хранилища выступает германская компания Astora GmbH - дочернее предприятие Gazprom Germania Gmbh.

Ранее сообщалось, что группа "Газпром" 31 марта 2022 года прекратила участие в германской компании Gazprom Germania Gmbh и всех принадлежащих ей активах. В сообщении компании пояснялось, что холдингу с 31 марта больше не принадлежит зарегистрированное в Санкт-Петербурге дочернее предприятие "Газпром экспорт бизнес-сервисы", которое, в свою очередь, является единственным учредителем Gazprom Germania Gmbh.

4 апреля министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ отдало компанию Gazprom Germania GmbH под попечительское управление Федерального сетевого агентства до 30 сентября.

"Газпром" реализовывал проекты восьми ПХГ в Европе совместно с зарубежными партнерами. Хранилища "Реден", "Йемгум", "Этцель" в Германии и часть австрийского ПХГ "Хайдах" находились под управлением Gazprom Germania Gmbh и ее "дочек", из капитала которых российский холдинг вышел в конце марта.

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