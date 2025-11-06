С АЧГ и "Шахдениз" на Сангачальский терминал поставлено около 150 млн баррелей нефти и конденсата

В январе-сентябре текущего года с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, и месторождения "Шахдениз" на Сангачальский терминал поставлено около 159 млн баррелей нефти и конденсата.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете компании BP-Azerbaijan, опубликованном совместно с партнерами по итогам третьего квартала 2025 года.

Согласно отчету, это на 7 млн баррелей (на 3,5%) меньше, чем за 9 месяцев 2024 года.

За 9 месяцев текущего года через Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) экспортировано 165 млн баррелей, что на 6 млн баррелей (на 4,2%) больше, чем за 3 квартала прошлого года.

В январе-сентябре текущего года с терминала также ежедневно экспортировалось в среднем около 74,5 млн стандартных кубометров (более 2,629 млрд стандартных кубометров) газа с месторождения "Шахдениз", что также на 0,5 млн кубометров, или на 0,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Суточная мощность систем технической переработки терминала в настоящее время составляет 1,2 млн баррелей нефти и конденсата, около 81 млн стандартных кубометров газа с месторождения "Шахдениз", общая мощность переработки и экспорта газа (включая попутный газ АЧГ) составляет около 100 млн стандартных кубометров в день.