С АЧГ добыто 412 млн тонн нефти

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ С начала разработки на блоке месторождений "Азери, Чыраг и Глубоководный Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия добыто в целом 412 млн тонн нефти. Как сообщает Report, об этом сказал первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) академик Хошбахт Юсифзаде.

Х.Юсифзаде отметил, что до сегодняшнего дня на мировом рынке продано 229 млн тонн азербайджанской прибыльной нефти: "Объемы продаж прибыльной нефти растут из года в год".

Представитель SOCAR отметил, что до сегодняшнего дня на мировой рынок транспортировано 440 млн тонн азербайджанской нефти, из них 310 млн тонн - по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.