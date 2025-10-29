Рза Нагиев: Риск-аппетит банков мешает участию местных компаний в проектах ВИЭ

Основной проблемой участия отечественных компаний в проектах, связанных с возобновляемыми источниками энергии, является риск-аппетит местных банков.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Финансового департамента SOCAR Green Рза Нагиев на XIII Международном Каспийском энергетическом форуме (Caspian Energy Forum 2025) в Баку.

По его словам, SOCAR Green стремится активно привлекать местные компании к участию в проектах в области ВИЭ, однако видит проблемы, которые препятствуют этому. Одной из ключевых проблем, по мнению Нагиева, является риск-аппетит местных банков. "Как известно, депозитный портфель большинства банков в Азербайджане преимущественно краткосрочный. Это один из основных факторов, препятствующих финансированию ими долгосрочных проектов", - считает он.

Он также отметил, что финансирование долгосрочных проектов в Азербайджане является в целом новой концепцией.

"В 2022 году она была разработана Центральным банком Азербайджана в определенных правовых рамках. На начальном этапе были приняты определенные решения, и в преддверии COP-29 была принята "Зеленая таксономия". Это похвальные шаги, но этого недостаточно. Одним из основных принципов привлечения зеленого капитала являются принципы ICMA - International Capital Market Association. Это включает в себя определенные требования. Например, в настоящее время на азербайджанском рынке нет независимых оценщиков третьей стороны, что увеличивает риски гринвошинга ("зеленое отмывание", или зеленый "пиар" товаров – ред.) , - отметил Нагиев.