"Русснефть" поставила на баланс 15 млрд кубометров запасов газа в Азербайджане

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ "Русснефть" подтвердила 15 млрд кубометров запасов газа в своем активе в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на RNS, об этом сказал основной владелец компании Михаил Гуцериев.

Как отмечала компания, при бурении в 2015 году была открыта новая залежь с коммерческими запасами газа порядка 15 млрд кубометров. Компания планировала поставить эти запасы на баланс после бурения глубокой скважины в 2017 году.

В 2014 году "Русснефть" приобрела 100%-ную долю в компании GEA Holdings Limited (GEA). GEA через свои дочерние компании и совместные предприятия участвует в проектах, осуществляющих разработку и добычу нефти в Азербайджане на основе соглашения о разделе продукции (СРП), заключенного с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

Активы "Русснефти" в Азербайджане включают блоки Абшерон, Бинагади, Карасу, Нефтечала и Ширван.