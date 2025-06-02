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Румынская компания заинтересована в развитии сотрудничества с SOCAR

Румынская компания заинтересована в развитии сотрудничества с SOCAR Румынская компания Comes заинтересована в сотрудничестве с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).
Энергетика
2 июня 2025 г. 14:33
Румынская компания заинтересована в развитии сотрудничества с SOCAR

Румынская компания Comes заинтересована в сотрудничестве с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

Об этом Report сообщил менеджер по продажам румынской компании Вадим Лебедь.

По его словам, компания планирует расширить свою деятельность в Азербайджане.

"Компания занимается производством оборудования, работающего под давлением, и ранее экспортировала продукцию в ряд зарубежных стран, включая Азербайджан. Азербайджанский рынок динамично развивается, и у нас есть свое видение в этой области", - сказал Лебедь.

По его словам, компания предлагает оборудование для нефтегазовой, химической и газовой промышленности: "Ранее мы поставили крупногабаритные теплообменники на Метаноловый завод SOCAR. В настоящее время мы намерены возобновить сотрудничество. В будущем мы также заинтересованы в установлении сотрудничества с SOCAR Turkey".

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Версия на английском языке Romanian company keen on expanding cooperation with SOCAR
Версия на азербайджанском языке Rumıniya şirkəti SOCAR-la əməkdaşlığı genişləndirmək istəyir

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