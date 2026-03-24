Румыния незначительно сократила закупки нефти из Азербайджана

Азербайджан в январе-феврале 2026 года экспортировал в Румынию 286,3 тыс. тонн нефти, что на 0,09% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Стоимость поставленной нефти в Румынию оценивается в $140,7 млн (-14,2%).

Доля Румынии в экспорте нефти из Азербайджана за отчетный период составила 7,95%.

Отметим, что в январе-феврале 2026 года Азербайджан экспортировал 3,6 млн тонн нефти на сумму $1,7 млрд.