    Румыния незначительно сократила закупки нефти из Азербайджана

    Энергетика
    • 24 марта, 2026
    • 17:44
    Румыния незначительно сократила закупки нефти из Азербайджана

    Азербайджан в январе-феврале 2026 года экспортировал в Румынию 286,3 тыс. тонн нефти, что на 0,09% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета Азербайджана.

    Стоимость поставленной нефти в Румынию оценивается в $140,7 млн (-14,2%).

    Доля Румынии в экспорте нефти из Азербайджана за отчетный период составила 7,95%.

    Отметим, что в январе-феврале 2026 года Азербайджан экспортировал 3,6 млн тонн нефти на сумму $1,7 млрд.

    Государственный таможенный комитет Экспорт нефти из Азербайджана в Румынию
    Rumıniya Azərbaycandan neft alışını cüzi azaldıb
    Romania slightly reduces oil purchases from Azerbaijan
    Ты - Король

