İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Rumıniya Azərbaycandan neft alışını cüzi azaldıb

    • 24 mart, 2026
    • 17:13
    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycan Rumıniyaya 286 min 280,92 ton xam neft ixrac edib.

    "Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu miqdarda məhsulun dəyəri 140 milyon 706,79 min ABŞ dolları təşkil edib.

    İxrac olunmuş məhsulun miqdarı 2025-ci ilin iki ayı ilə müqayisədə 0,09 %, dəyəri isə 14,2 % azdır.

    Rumıniyaya ixrac edilən xam neftin Azərbaycanını ümumi neft ixracında payı 7,95 % olub.

    Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-fevral aylarında gömrük bəyannamələrinə əsasən, Azərbaycan dəyəri 1 milyard 704 milyon 408,42 min ABŞ dolları olan 3 milyon 600 min 307,38 ton həcmində bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və neft məhsulları ixrac edib.

    Hesabat dövründə Azərbaycan xarici ölkələrlə 6 milyard 264 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 3 milyard 665 milyon ABŞ dolları ixracın, 2 milyard 599 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb.

    Dövlət Gömrük Komitəsi Neft ixracı

    Son xəbərlər

    17:20

    Tramp və Modi Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edib

    Digər ölkələr
    17:13

    Rumıniya Azərbaycandan neft alışını cüzi azaldıb

    Energetika
    17:08

    Türkiyə və Britaniya müdafiə nazirləri "Eurofighter Typhoon" qırıcılarının tədarükünü müzakirə edəcək

    Region
    17:08

    KİV: ABŞ Qalibafı İranın potensial lideri hesab edir

    Digər ölkələr
    17:06

    Erlinq Holann Norveçin ən bahalı kitabını satın alaraq doğma şəhərinin bələdiyyəsinə hədiyyə edib

    Futbol
    17:02

    İsveç Ukraynaya 25,8 milyon dollarlıq növbəti yardım paketi ayırır

    Digər ölkələr
    17:01

    KİV: İran danışıqlar zamanı ABŞ-nin şərtləri ilə razılaşmayacaq

    Digər ölkələr
    16:50
    Foto

    Azərbaycan İtaliya ilə aqrar sahədə Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    ASK
    16:44

    WEF regional qeyri-sabitliyə görə Səudiyyə Ərəbistanındakı tədbirini təxirə salıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti