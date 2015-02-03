Руководитель проекта "Шахдениз-1" стал директором TAP

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ За время продолжения строительных работ проекта Трансадриатического газопровода (TAP) на должность директора проекта был приглашен Норман Инграм, а на должность операционного директора TAP - Мартин Маир.

Как сообщили Report из центрального офиса TAP, оба будут работать в главном офисе структуры в швейцарском городе Бар.

До этого Норман Инграм занимал должность руководителя офиса "BG Group" в Австралии. Два года Н.Инграм проработал в BP, где занимал должность менеджера BP по проектам в Турции, Азербайджане и на Аляске. За 6 лет работы в Азербайджане он вложил большой вклад в исполнение первой фазы проекта "Шахдениз", а также Баку-Тбилиси-Джейхан и Южнокавказского трубопровода.

С 2012 года Н.Инграм заменял технического директора и директора развития "Statoil" в TAP Сигурда Хамре. Отметим, что в марте этого года Сигурд Хамре вернется в Норвегию.

Что же касается М.Маира, он ранее занимал должность помощника операционного директора в Национальной нефтяной компании Абу-Даби. По информации, он обладает 23-летним опытом работы.

Напомним, что в проекте TAP доля участия каждой из компаний BP, SOCAR и "Statoil" составляет 20%, "Fluxys" - 19%, "Enagas" - 16%, а доля - "Axpo" 5%.