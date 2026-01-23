Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Ровшан Наджаф: На ВЭФ "зеленые облигации" SOCAR представлены как механизм климатических инвестиций

    Энергетика
    • 23 января, 2026
    • 20:45
    Ровшан Наджаф: На ВЭФ зеленые облигации SOCAR представлены как механизм климатических инвестиций

    Выпуск "зеленых облигаций" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) был приведен в качестве примера того, как рынки капитала могут поддерживать инвестиции в сокращение выбросов, повышение энергоэффективности и развитие устойчивой инфраструктуры при достижении климатических целей и измеримых результатов.

    Как сообщает Report, об этом президент SOCAR Ровшан Наджаф написал на своей странице в социальной сети X.

    Глава Госнефтекомпании отметил, что принял участие в сессии Всемирного экономического форума 2026 в Давосе под названием "Как финансировать декарбонизацию?".

    По его словам, дискуссия была сосредоточена на роли смешанных и масштабируемых механизмов финансирования в ускорении глобального энергетического перехода.

    "С точки зрения SOCAR декарбонизация рассматривается как стратегический приоритет, интегрированный как в текущую операционную деятельность, так и в долгосрочное планирование развития. В ходе обмена мнениями обсуждались практические подходы к повышению операционной эффективности, сокращению выбросов по всей цепочке создания стоимости, внедрению цифровых решений и интеграции низкоуглеродных технологий - при одновременном сохранении надежности, конкурентоспособности и энергетической безопасности", - отметил Р.Наджаф.

    Он подчеркнул, что финансирование является ключевым фактором, обеспечивающим этот переход.

    "В этом контексте выпуск "зеленых облигаций" SOCAR был приведен в качестве конкретного примера того, как рынки капитала могут поддерживать целевые инвестиции в сокращение выбросов, энергоэффективность и устойчивую инфраструктуру, увязывая финансовые показатели с климатическими целями и обеспечивая измеримый результат", - подчеркнул президент SOCAR.

    "Зеленые облигации" SOCAR номинальной стоимостью в $1000 принесут владельцам годовой доход в 6%. Облигации выпущены в январе 2025 года сроком на 5 лет с купонными выплатами каждые 3 месяца. Общий объем выпуска составляет $200 млн.

    Средства, полученные от облигаций, будут направлены на приоритетные для страны проекты и инвестиции в зеленую энергетику.

    Азербайджан Ровшан Наджаф SOCAR Всемирный экономический форум (WEF) - 2026
    Rovshan Najaf: SOCAR's green bonds presented at WEF as climate investment mechanism

    Последние новости

    21:09

    Орбан назвал "финансовой бомбой" план ЕС по восстановлению Украины

    Другие страны
    20:54

    Премьер-лига: "Нефтчи" сыграл вничью с "Зиря"

    Футбол
    20:48

    США объявили новые санкции против иранского "теневого флота"

    Другие страны
    20:45

    Ровшан Наджаф: На ВЭФ "зеленые облигации" SOCAR представлены как механизм климатических инвестиций

    Энергетика
    20:22

    Рубио обсудил с главой МИД Колумбии предстоящую встречу Трампа и Петро

    Другие страны
    20:17

    Ровшан Наджаф встретился с президентом ФИФА

    Футбол
    20:15

    СМИ: Мелони отговаривала лидеров ЕС противостоять Трампу

    Другие страны
    20:11

    Мерц: Германия готова поддержать Совет мира Трампа, но не в нынешнем виде

    Другие страны
    19:37

    Переговоры Украины, России и США стартовали в Абу-Даби

    Другие страны
    Лента новостей