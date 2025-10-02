Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    Ровшан Наджаф: Азербайджан готов усилить роль в энергобезопасности Европы и других регионов

    Энергетика
    • 02 октября, 2025
    • 10:50
    Ровшан Наджаф: Азербайджан готов усилить роль в энергобезопасности Европы и других регионов

    Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергобезопасности не только Европы, но и более широкого региона и готов расширить свое участие в этом процессе.

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф, выступая на XVI Евразийском форуме Kazenergy "Новый энергетический порядок: акцент на средние державы".

    "Сейчас Азербайджан играет важную роль не только в обеспечении энергобезопасности Европы, но также в более широком регионе… В августе мы начали поставки газа в Сирию, и если бы нас спросили об этом за полгода до того, мы бы сказали, что у нас в плане нет этого. Мы готовы играть большую роль в обеспечении энергобезопасности в большем регионе. У нас достаточно ресурсов для этого", – сказал Наджаф.

    Он отметил, что SOCAR с 2022 года по просьбе европейских партнеров в критический момент увеличила экспорт газа в Европу почти на 60%, при этом без какого-либо финансирования со стороны Европы.

    По словам главы Госнефтекомпании, строительство действующей инфраструктуры для экспорта газа в Европу финансировалось Азербайджаном и его партнерами, которые взяли на себя все риски. До 2022 года планов по расширению инфраструктуры не было. Однако, чтобы обеспечить дальнейшую устойчивость и поставки больших объемов, требуется расширение газопроводов.

    "SOCAR готова и дальше наращивать поставки газа в Европу при условии сотрудничества со стороны европейских партнеров. В первую очередь, это обеспечение долгосрочных контрактов, и второе – это совместная инвестиция с нами в расширение инфраструктуры. Нам необходима поддержка финансовых институтов Европейского Союза и необходимо финансирование со стороны европейских стран", – сказал он.

    Глава SOCAR также добавил, что, по оценке компании, нефть и газ будут использоваться еще в течение следующих десятилетий: "Что касается газа, мы считаем, что он будет использоваться как минимум до 2070 года и далее. Именно поэтому мы инвестируем в проекты в газовой отрасли".

    Кроме того, он подчеркнул, что у SOCAR "очень много других планов, которые мы хотим реализовывать, в которые мы хотим вкладываться".

    SOCAR Казахстан энергофорум газ поставки газа Европа финансирование
    Rövşən Nəcəf: "Azərbaycan Avropanın və digər regionların enerji təhlükəsizliyində rolunu gücləndirməyə hazırdır"
    Rovshan Najaf: Azerbaijan ready to strengthen its role in energy security in Europe, other regions

    Последние новости

    11:31

    III Игры СНГ: Россияне выиграли смешанные командные соревнования по бадминтону

    Индивидуальные
    11:27

    Рютте: Украина делится с НАТО своим опытом ведения войны

    Другие страны
    11:27

    Президент Румынии заявил о намерении провести переговоры с Пашиняном в Копенгагене

    Другие страны
    11:25

    III Игры СНГ: Азербайджанские пловцы завоевали 1 золотую и 1 бронзовую медали - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    11:22

    МВД Армении: Проверяем сигнал о том, что 20 детей выпрыгнули из окна школы

    В регионе
    11:19

    Министерство молодежи и спорта представило рейтинг азербайджанских спортсменов

    Индивидуальные
    11:16

    Доклад БИГ включен в Программу действий Генсека ООН

    Внешняя политика
    11:11

    Стармер: В Британии не будет "золотого билета" на получение убежища

    Другие страны
    11:11

    Азербайджан стал членом международной финансовой организации

    Финансы
    Лента новостей