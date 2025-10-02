İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    Rövşən Nəcəf: "Azərbaycan Avropanın və digər regionların enerji təhlükəsizliyində rolunu gücləndirməyə hazırdır"

    Energetika
    • 02 oktyabr, 2025
    • 11:13
    Rövşən Nəcəf: Azərbaycan Avropanın və digər regionların enerji təhlükəsizliyində rolunu gücləndirməyə hazırdır

    Azərbaycan təkcə Avropada deyil, həm də daha geniş regionda enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayır və bu prosesdə iştirakını genişləndirməyə hazırdır.

    "Report"un Qazaxıstan bürosunun məlumatına görə, bunu Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) prezidenti Rövşən Nəcəf XVI "Kazenergy" Avrasiya Forumunda "Yeni enerji nizamı: fövqəl olmayan dövlətlərə önəm" mövzusunda çıxışı zamanı bildirib.

    "Hazırda Azərbaycan təkcə Avropada deyil, həm də daha geniş regionda enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Avqust ayında Suriyaya qaz tədarükünə başladıq və altı ay əvvəl bu haqda nəsə soruşsaydılar, planımızda olmadığını deyərdik. Biz daha böyük regionda enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində rol oynamağa hazırıq. Bunun üçün kifayət qədər ehtiyatlarımız var", - R.Nəcəf qeyd edib.

    O bildirib ki, SOCAR 2022-ci ildən Avropa tərəfdaşlarının xahişi ilə böhran anında Avropaya qaz ixracını təxminən 60 % artırıb.

    Məlumat yenilənir

    Azərbaycan Avropa SOCAR XVI "Kazenergy" Avrasiya Forumu
    Ровшан Наджаф: Азербайджан готов усилить роль в энергобезопасности Европы и других регионов
    Rovshan Najaf: Azerbaijan ready to strengthen its role in energy security in Europe, other regions

    Son xəbərlər

    11:23

    "Qarabağ"ın futbolçusu Holannla birlikdə həftənin ən yaxşı qolunun müəllifi adına namizəddir

    Futbol
    11:23

    Azərbaycanda tikintiyə və istismara icazə üzrə əsas prioritetlər açıqlanıb

    İnfrastruktur
    11:21

    Prokuror Arif Alışanovun həbsdə olan qardaşı oğluna cəza istəyib

    Daxili siyasət
    11:20

    Bakıda ağacların kəsilməsi faktı üzrə 4 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    11:20

    "İrşad"da 3-5 oktyabrda "Yaşıl Cümə" başlayır

    Biznes
    11:13

    Rövşən Nəcəf: "Azərbaycan Avropanın və digər regionların enerji təhlükəsizliyində rolunu gücləndirməyə hazırdır"

    Energetika
    11:12

    III MDB Oyunları: Badmintonda qarışıq komanda yarışlarının qalibi müəyyənləşib

    Komanda
    11:10

    AŞ-nın Baş katibi: Avropa demokratiyaya və müdafiəyə sərmayə qoymalıdır

    Digər ölkələr
    11:08
    Foto

    İlham Əliyev Kopenhagendə Nikol Paşinyanla görüşüb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti