Ровнаг Абдуллаев встретился с министром нефти и природных ресурсов Пакистана

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев в рамках проходящей в Абу-Даби Международной нефтяной выставки и конференции встретился с министром нефти и природных ресурсов Пакистана Шахидом Хаганом Аббаси.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), Ровнаг Абдуллаев заявил, что Азербайджан и Пакистан являются дружественными странами и добавил, что взаимные отношения развиваются по восходящей линии.

Коснувшись последних достижений нефтегазовой промышленности Азербайджана, осуществляемых компанией глобальных и региональных проектов, президент SOCAR заявил, что данные проекты служат развитию энергобезопасности в международном масштабе.

Заявив об уверенном вступлении SOCAR на международный энергетический рынок, Ровнаг Абдуллаев предоставил обширную информацию об осуществляемых компанией за границей инвестиционных программах.

Пакистанский министр отметил о заинтересованности в сотрудничестве, провел обмен мнениями о перспективах сотрудничества между SOCAR и пакистанскими компаниями. Стороны обсудили представляющие взаимный интерес вопросы, коснулись перспектив дальнейшего сотрудничества в различных областях нефтегазовой промышленности.