Ровнаг Абдуллаев: В 2015 году SOCAR приступит к реализации многочисленных проектов

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) состоялась церемония вручения почетных званий, орденов и медалей нефтяникам, награжденным главой государства за успехи в работе.

Как сообщает Report, на мероприятии выступил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, который заявил, что данные лица награждены распоряжением президента Ильхама Алиева по случаю Дня Нефтяников, отмечаемого 20 сентября, и 60-летия Нефтяных Камней, отмечаемого в ноябре.

По словам Р.Абдуллаева, развитие нефтяной промышленности в Азербайджане будет продолжено. Он также отметил, что в скором будущем начнется строительство нового газоперерабатывающего завода в Гарадагском районе: "В 2015 году SOCAR приступит к реализации многочисленных проектов. Одним из них является начало строительства нового нефтегазоперерабатывающего комплекса, стоимость которого, по предварительным подсчетам, составит 8 млрд. долларов".

В целом, у нас много проектов, которые надо реализовывать. Стоимость проектов TAP, TANAP и "Шахдениз-2" составит 48 млрд. долларов США" - отметил президент SOCAR.

Напомним, что распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 сентября 2014 года ряд нефтяников награждены почетными званиями, орденами и медалями.