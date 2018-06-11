Ровнаг Абдуллаев: SOCAR продолжит принимать целенаправленные меры, направленные на служение экономикам Азербайджана и Турции

© Report

Стамбул. 11 июня. REPORT.AZ/ Проект Трансанатолийского газопровода (TANAP) станет большим вкладом Азербайджана и Турции в мир.

Как сообщает турецкий корреспондент Report, об этом заявил президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев на церемонии открытия нового административного здания SOCAR Turkey Enerji A.Ş.

Р.Абдуллаев отметил, что 2018 год является одной из самых важных дат для Азербайджана: "100 лет назад была провозглашена первая демократическая республика Востока - Азербайджанская Демократическая Республика. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил этот год "Годом Азербайджанской Демократической Республики". Это большой источник гордости для нас. В то же время в этом году наши текущие строительные проекты будут завершены и введены в эксплуатацию".

Президент SOCAR сказал, что после завершения всех реализуемых компанией проектов, общий объем инвестиций в Турцию достигнет 19,5 млрд долларов.

"Мы начали свою деятельность в Турции с региональных проектов. Затем мы подписали проекты, имеющие важное значение для глобальной энергетической безопасности.

Как вы знаете, завтра в Эскишехире с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана будет открыт проект TANAP, который сыграет историческую роль в поставках азербайджанского природного газа в страны ЕС. Этот проект станет большим вкладом Азербайджана и Турции в мир.

Этот гигантский проект, охарактеризованный как "Проект XXI века", является результатом совместных усилий Азербайджана и Турции", - сказал президент SOCAR.

Он отметил, что в последнем квартале этого года в Алиаге (Измир) состоятся открытия НПЗ STAR, контейнерного порта Petlim и ветряной электростанции Petkim: "Все эти проекты являются важными факторами для будущего наших стран, создания новых рабочих мест и развития. В этом здании мы сможем управлять нашими инвестициями и будущими планами в Турции из единого центра. Так, наши работники из 4-х различных зданий в Стамбуле собираются сейчас в одном здании, что, в свою очередь, будет способствовать более быстрому и эффективному принятию решений и удобной коммуникации".

Р.Абдуллаев заявил, что все проекты в Турции имеют особое значение для компании и компания продолжит принимать целенаправленные меры, направленные на служение экономикам Азербайджана и Турции.