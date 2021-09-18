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Ровнаг Абдуллаев: SOCAR доволен деятельностью в Грузии

Ровнаг Абдуллаев: SOCAR доволен деятельностью в Грузии SOCAR очень доволен работой в Грузии и благодарен правительству Грузии за созданные для этого условия.
Энергетика
18 сентября 2021 г. 13:15
Ровнаг Абдуллаев: SOCAR доволен деятельностью в Грузии

SOCAR очень доволен работой в Грузии и благодарен правительству Грузии за созданные для этого условия.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев на открытии спортивного комплекса, построенного компанией в селе "Гызылхаджили" Марнеульского района Грузии.

Он отметил, что сотрудничество между правительствами Азербайджана и Грузии находятся на высоком уровне. "SOCAR инвестировал в Грузию 1,2 млрд долларов США. При поддержке грузинского правительства мы реализуем социальные проекты и вносим свой вклад в вовлечение наших соотечественников, проживающих в этой стране, к активной общественной жизни".

Р.Абдуллаев выразил надежду, что в современном спортивном комплексе, подаренном SOCAR Грузии, будут воспитываться будущие олимпийские чемпионы.

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Версия на азербайджанском языке Rövnəq Abdullayev: "SOCAR Gürcüstanda fəaliyyətdən çox məmnundur"

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