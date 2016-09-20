Ровнаг Абдуллаев: Несмотря на падение цен, SOCAR не отказался ни от одного проекта

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Несмотря на падение нефтяных цен на мировом рынке Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) не отказалась ни от одного проекта.

Как сообщает Report, об этом сказал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев на мероприятии по случаю Дня нефтяников.

Он отметил, что эти проекты принесут стране миллиарды долларов.

Р.Абдуллаев поздравил работников нефтегазового сектора с профессиональным праздником, рассказал о значении подписанного 22 года назад соглашения PSA по разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" и о завоеванных в эти годы успехах. Он также отметил, что исполнилось 20 лет со дня подписания соглашения о разработке газоконденсатного месторождения "Шахдениз", с которого до сегодняшнего дня добыто 75 млрд. кубометров газа и 19 млн. тонн конденсата. В то же время, по его словам, работы по "Шахдениз-2" продвигаются по графику.

Президент SOCAR также рассказал о реализуемых в стране и за ее пределами широкомасштабных проектах, отметив, что активы компании достигли 40 млрд. манатов.

Выступивший на мероприятии региональный президент BP по Азербайджану, Турции и Грузии Гордон Биррелл отметил, что Азербайджан – одна из древнейших нефтяных стран и является многолетним партнером BP.

Первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде рассказал о значении проекта АЧГ, отметив, что с начала разработки здесь добыто в целом 404 млн. тонн нефти, из них 225 млн. тонн пришлось на долю азербайджанской прибыльной нефти.

Отметим, что на мероприятии были вручены награды группе нефтяников.