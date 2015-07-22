​Ровнаг Абдуллаев: Мы ожидаем колебания цен на нефть в пределах 65-75 долларов

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Цена на нефть зависит скорее от политических, чем от экономических факторов. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент Государственной нефтяной компании Азербайджана Ровнаг Абдуллаев.

По словам официального представителя SOCAR, снижение себестоимости нефти ниже отметки 60 долларов стало причиной остановки до 50% работ в этом секторе.

"В ближайшие 1-2 года мы ожидаем колебания цен на нефть в пределах 65-75 долларов. Стоимость нефти выше 70 долларов за баррель не создает проблем нормальной деятельности SOCAR".