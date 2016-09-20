Ровнаг Абдуллаев: До августа выполнено 31,4% работ по TANAP

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ До августа текущего года выполнено 31,4% работ по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP), являющейся частью Южного газового коридора, который будет транспортировать азербайджанский газ в Турцию, а оттуда - в Европу.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнага Абдуллаева в газете "Азербайджан" по случаю Дня нефтяников.

Президент SOCAR отметил, что завершена первая стадия строительства TANAP и в настоящее время успешно продолжаются работы по второй стадии.

Он напомнил, что проект Южного газового коридора реализуется по 4 основным проектам, включая и "Шахдениз-2": "В первую очередь, расширяется Южно-Кавказский трубопровод на территории Азербайджана и Грузии. По этому трубопроводу, сданному в эксплуатацию в 2006 году, в настоящее время транспортируется газ в Грузию и Турцию из месторождения "Шахдениз". В рамках работ по расширению фактически параллельно к существующему трубопроводу будет построен новый трубопровод и две новые компрессорные станции в Грузии. Общая пропускная способность трубопровода достигнет 23 млрд кубометров в год".

Р.Абдуллаев заявил, что работы по проекту расширения стали масштабными по всей протяженности трубопровода на территории Азербайджана и Грузии. По его словам, работы по укладке труб, облицовке, спуску в котлованы, сварке и т.д. проводятся согласно графику.

Президент SOCAR также подчеркнул, что фундамент TAP, который составит последний сегмент Южного газового коридора, был заложен в мае этого года.