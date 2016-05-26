Ровнаг Абдуллаев: 2016 год станет значимым для Южного газового коридора

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ "Я уверен, что 2016 год станет значимым для проекта Южного газового коридора". Как передает Report, об этом сообщил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев в интервью журналу The Business Year.

"Южный газовый коридор - крупнейший проект SOCAR, который обеспечит крупные поставки каспийского газа на рынки Европы. Работы по строительству этого мегапроекта стоимостью 45 млрд. долларов успешно продвигаются. Несмотря на падение нефтяных цен, мы полностью выполняем наши обязательства по проекту. Этот стратегический проект является частью энергетической политики Евросоюза", - добавил президент SOCAR.

Р.Абдуллаев заявил, что на строительство трубопроводов по всему маршруту Южного газового коридора привлечены более 26 тыс. работников.

Глава SOCAR также отметил, что на территории Азербайджана и Грузии более 60% работ по проекту находится на стадии завершения. По его словам, проект Трансанатолийского трубопровода (TANAP) также продвигается по графику и в соответствии с бюджетом. В то же время продолжаются работы по заключительному этапу Южного газового коридора - проекту Трансадриатического трубопровода (TAP).