МВФ: Увеличение добычи газа в Азербайджане снизит влияние падения цен на нефть

В странах-экспортерах нефти Центральной Азии и Южного Кавказа (CCA) ожидается 4-процентный рост экономики.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске Regional Economic Outlook Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно отчету, ВВП в нефтегазовом секторе в странах региона прогнозируется на уровне 2,8% в этом году против роста на 3,2% в прошлом году.

"Ожидается, что развитие ненефтяного сектора в Казахстане и увеличение добычи газа в Азербайджане приведут к снижению влияния падения мировых нефтяных цен и сокращения объемов добычи. Открытие нового газопровода, а также направление бюджетных расходов на экономику и дальнейшее развитие сферы услуг станут основой роста Азербайджана", - говорится в информации.

В МВФ считают, что в регионе CCA инфляция в этом году будет однозначной: "В 2018 году инфляция в регионе Центральной Азии и Южного Кавказа составила 8,2%, тогда как в этом году этот показатель прогнозируется на уровне 7,8%. В 2020 году инфляция ожидается на уровне 6,4%".