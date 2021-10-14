Рост цен на газ привел к банкротству еще двух британских энергокомпаний

Число британских энергетических компаний, обанкротившихся с начала сентября с связи с резким ростом цен на газ, достигло 11.

Число британских энергетических компаний, обанкротившихся с начала сентября с связи с резким ростом цен на газ, достигло 11.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об уходе с рынка Соединенного Королевства объявили фирмы Pure Planet и Colorado Energy, суммарно обслуживавшие около 250 тыс. клиентов.

"Мы глубоко сожалеем о том, что Pure Planet прекращает работу. Правительство и регулятор британского рынка электроэнергии Ofgem настаивали на том, чтобы Pure Planet поставляла энергию по ценам существенно ниже имеющихся сейчас закупочных", - говорится в сообщении, распространенном компанией.

Взлет цен на газ привел к банкротству целого ряда небольших британских энергетических фирм, обслуживавших порядка 2 млн клиентов. Несмотря на то, что установленный Управлением рынков газа и электроэнергии (Ofgem) верхний предел цен на электроэнергию для потребителей был повышен с 1 октября, многие британские энергокомпании продолжают терпеть убытки.