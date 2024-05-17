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Афган Исаев: SOCAR будет использовать искусственный интеллект

Афган Исаев: SOCAR будет использовать искусственный интеллект Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует использовать искусственный интеллект в своей деятельности.
Энергетика
17 мая 2024 г. 18:23
Афган Исаев: SOCAR будет использовать искусственный интеллект

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует использовать искусственный интеллект в своей деятельности.

Как сообщает Report, об этом вице-президент SOCAR Афган Исаев заявил на форуме "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: Форум устойчивого бизнеса COP29".

"Мы ознакомились с опытом международных компаний в разработке этой системы. Кроме того, мы обновляем нашу систему экологического менеджмента. Приспосабливаем ее к новым требованиям. И в этой сфере будут применяться новые технологии".

А.Исаев добавил, что внедрение искусственного интеллекта начнется с 2025 года.

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Версия на английском языке Afgan Isayev: SOCAR will use artificial intelligence
Версия на азербайджанском языке Əfqan İsayev: "SOCAR qabaqlayıcı texniki xidmətdə süni intellektdən istifadə edəcək"

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