Афган Исаев: SOCAR будет использовать искусственный интеллект

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует использовать искусственный интеллект в своей деятельности.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует использовать искусственный интеллект в своей деятельности.

Как сообщает Report, об этом вице-президент SOCAR Афган Исаев заявил на форуме "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: Форум устойчивого бизнеса COP29".

"Мы ознакомились с опытом международных компаний в разработке этой системы. Кроме того, мы обновляем нашу систему экологического менеджмента. Приспосабливаем ее к новым требованиям. И в этой сфере будут применяться новые технологии".

А.Исаев добавил, что внедрение искусственного интеллекта начнется с 2025 года.