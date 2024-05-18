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Цена на азербайджанскую нефть приближается к 85 долларам

Цена на азербайджанскую нефть приближается к 85 долларам Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,61 доллара США или на 0,72% и составила 84,82 доллара США.
Энергетика
18 мая 2024 г. 10:48
Цена на азербайджанскую нефть приближается к 85 долларам

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,61 доллара США или на 0,72% и составила 84,82 доллара США.

Об этом сообщил Report источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent составила 83,98 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США). В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 85 dollara yaxınlaşır

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