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Страны Европы с 2020 года получили по TAP более 35 млрд кубометров азербайджанского газа 

Страны Европы с 2020 года получили по TAP более 35 млрд кубометров азербайджанского газа  Суммарные поставки газа из Азербайджана в Европу по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) с 31 декабря 2020 года превысили 35 млрд кубометров.
Энергетика
18 мая 2024 г. 09:57
Страны Европы с 2020 года получили по TAP более 35 млрд кубометров азербайджанского газа 

Суммарные поставки газа из Азербайджана в Европу по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) с 31 декабря 2020 года превысили 35 млрд кубометров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию SOCAR.

"С момента ввода трубопровода в эксплуатацию и по состоянию на 1 мая 2024 года по Трансадриатическому газопроводу в Европу транспортировано свыше 35 млрд кубометров газа. Газ по TAP доставлялся в Грецию, Болгарию, Италию, Венгрию, Румынию и Сербию", - сообщили в компании.

В SOCAR подчеркнули, что маршрут и дизайн газопровода позволят в будущем поставлять газ по различным направлениям Юго-Восточной, Центральной и Западной Европы.

Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года. В 2023 году поставки азербайджанского газа в Европу составили 11,8 млрд кубометров.
Согласно договоренностям между Азербайджаном и ЕС, к 2027 году поставки азербайджанского газа достигнут минимум 20 млрд кубометров.

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