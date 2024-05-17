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Байрактар: Турция к 2035 году намерена увеличить мощности в сфере ВИЭ на 60 тыс. МВт

Байрактар: Турция к 2035 году намерена увеличить мощности в сфере ВИЭ на 60 тыс. МВт Турция планирует к 2035 году увеличить установленные мощности в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на 60 тыс. МВт.
Энергетика
17 мая 2024 г. 16:00
Байрактар: Турция к 2035 году намерена увеличить мощности в сфере ВИЭ на 60 тыс. МВт

Турция планирует к 2035 году увеличить установленные мощности в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на 60 тыс. МВт.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар написал в социальной сети "X".

"В апреле мы побили новые рекорды в производстве солнечной и ветровой энергии. Мы нацелены к 2035 году увеличить установленную мощность возобновляемой энергетики на 60 тысяч мегаватт", - написал он.

Министр отметил, что в апреле производство электроэнергии за счет солнца достигло 2,4 миллиарда киловатт-часов, побив рекорд за всю историю в месячном исчислении: "Доля солнечной энергии в общем объеме производства электроэнергии достигла 10% в прошлом месяце. Месячный рекорд установлен и в производстве ветровой энергии - 3,2 миллиарда киловатт-часов".

По словам министра, общий объем производства электроэнергии на основе ВИЭ достиг самого высокого уровня за все время - 15,5 миллиардов киловатт-часов.

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