Азербайджан и Иран 19 мая запустят гидроузел "Гыз-Галасы" на реке Араз

Ввод в эксплуатацию гидроузла "Гыз-Галасы" на реке Араз состоится 19 мая 2024 года.

Ввод в эксплуатацию гидроузла "Гыз-Галасы" на реке Араз состоится 19 мая 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иранское агентство Tahsim.

"Церемония ввода в эксплуатацию гидроузла "Гыз-Галасы", построенного совместно Ираном и Азербайджаном, состоится в воскресенье, 19 мая. Этот проект стал крупнейшим водным проектом для приграничных с Азербайджаном северо-западных районов Ирана", - отмечает издание.

Ожидается, что помимо ирригации и бурного развития сельского хозяйства, эксплуатация гидроузла "Гыз Галасы" приведет к экономическому развитию региона, повышению качества сельскохозяйственной продукции и развитию туризма.

Как сообщалось, проект предусматривает строительство двух гидроузлов и гидроэлектростанций "Худаферин" установленной мощностью 100 МВт и "Гыз Галасы" - 40 МВт.

Реализация данного проекта позволит только Азербайджану производить 358 млн кВт/час электроэнергии в год, улучшить ирригацию 252 тыс. га существующих и наладить ирригацию 12 тыс. га новых пахотных земель.

Указанные гидроузлы общей вместимостью свыше 1,6 млрд кубометров и электростанции позволят Азербайджану и Ирану совместно использовать водные и энергетические ресурсы приграничной реки Араз.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в июле 2016 года утвердил азербайджано-иранское соглашение о продолжении строительства гидроузла и гидроэлектростанции "Худаферин" и "Гыз галасы" на реке Араз и совместного использования энергетических и водных ресурсов.