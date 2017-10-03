Россия предложила Туркменистану присоединиться к соглашению ОПЕК+

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Россия пригласила Туркменистан присоединиться к соглашению ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Как сообщает Report ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам глава минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы наших коллег из Туркменистана пригласили, в том числе, к участию в Форуме стран-экспортеров газа, а также в соглашении между странами ОПЕК и не ОПЕК", - сказал Новак. Отвечая на вопрос, в каком качестве Туркменистан может принять участие в сделке ОПЕК+, он подчеркнул, что "они готовы быть наблюдателями и участвовать в обсуждении ситуации на текущих рынках".

Новак отметил, что Туркменистан добывает и реализует нефть, однако в небольших объемах.

Report сообщает, что сейчас ежесуточная добыча нефти в Туркменистане составляет примерно 200 тыс. баррелей в день.