Россия повысила транспортные расходы по трубопроводу Баку-Новороссийск на 31%

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Федеральная служба по тарифам России повысила тарифы на транспортировку нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск. Как сообщает Report, информацию об этом распространили российские СМИ.

По информации, тариф на транспортировку 1 тонны нефти по северному трубопроводу повысится на 30,63%, или же 149,95 рублей (2,5 долларов США) и составит 639,54 рублей (10,7 долларов США). В эту цену не входит налог на добавочную стоимость (НДС).

В ответ на запрос Report в связи с данным вопросом в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) заявили, что на сегодняшний день транспортировка нефти по указанному трубопроводу осуществляется по старым ценам: "Транспортировка азербайджанской нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск осуществляется на основе указанных в договоре старых цен".

Напомним, что азербайджанская нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск транспортируется с 1997 года. В прошлом году SOCAR отгрузил с порта Новороссийск 932 тысячи 155 тонн нефти. За январь-февраль этого года SOCAR отгрузил с порта Новороссийск с целью экспорта 254 314,990 тонн сырой нефти, что составляет 6,22% от общего объема. Объем сырой нефти, экспортируемой из порта Новороссийск, вырос на 49,91%, или 84 668,646 тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.