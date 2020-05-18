Россия осталась на втором месте по добыче нефти в мире после США

Россия в марте 2020 года вновь сохранила второе место в мире по объему нефтедобычи с показателем в 10,58 миллиона баррелей в сутки, на третьем месте - Саудовская Аравия, а США сохранили мировое лидерство.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).По данным JODI, добыча в РФ в марте снизилась к февралю на 36 тысяч баррелей в день, или на 0,3%. США нарастили добычу на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, до 12,93 миллиона баррелей нефти в сутки, оставшись крупнейшим нефтедобытчиком. Третье место заняла Саудовская Аравия с объемом добычи в 9,73 миллиона баррелей в сутки, что меньше по сравнению с февралем на 0,5%.Экспорт нефти из Саудовской Аравии в марте вырос в месячном выражении на 1,6%, до 7,39 миллиона баррелей в сутки, из США - снизился на 3,5%, до 3,58 миллиона баррелей. Данные по России JODI не указывает. В феврале РФ экспортировала 4,82 миллиона баррелей нефти в сутки, а в январе - 5,05 миллиона, следует из данных организации.
Переработка на НПЗ США сократилась в марте на 3,9% в сравнении с предыдущим месяцем, до 15,24 миллиона баррелей в сутки. В Саудовской Аравии нефтепереработка опустилась на 11%, до 1,97 миллиона баррелей в день. Переработка на НПЗ РФ уменьшилась на 0,25% с уровня предыдущего месяца и составила 6,05 миллиона баррелей в сутки.