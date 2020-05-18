Россия осталась на втором месте по добыче нефти в мире после США

Россия в марте 2020 года вновь сохранила второе место в мире по объему нефтедобычи с показателем в 10,58 миллиона баррелей в сутки, на третьем месте - Саудовская Аравия, а США сохранили мировое лидерство.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).

По данным JODI, добыча в РФ в марте снизилась к февралю натысяч баррелей в день, или на%. США нарастили добычу на% по сравнению с предыдущим месяцем, домиллиона баррелей нефти в сутки, оставшись крупнейшим нефтедобытчиком. Третье место заняла Саудовская Аравия с объемом добычи вмиллиона баррелей в сутки, что меньше по сравнению с февралем на%.Экспорт нефти из Саудовской Аравии в марте вырос в месячном выражении на%, домиллиона баррелей в сутки, из США - снизился на%, домиллиона баррелей. Данные по России JODI не указывает. В феврале РФ экспортироваламиллиона баррелей нефти в сутки, а в январе -миллиона, следует из данных организации.Переработка на НПЗ США сократилась в марте на% в сравнении с предыдущим месяцем, домиллиона баррелей в сутки. В Саудовской Аравии нефтепереработка опустилась на%, домиллиона баррелей в день. Переработка на НПЗ РФ уменьшилась на% с уровня предыдущего месяца и составила 6,05 миллиона баррелей в сутки.