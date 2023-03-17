Россия и Конго планируют подписать соглашение о нефтепроводе

Россия и Республика Конго планируют подписать межправительственное соглашение о строительстве трубопровода для транспортировки нефтепродуктов в африканской стране.

Россия и Республика Конго планируют подписать межправительственное соглашение о строительстве трубопровода для транспортировки нефтепродуктов в африканской стране.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил журналистам посол РФ в Республике Конго Георгий Чепик.

По его словам, документ будет подписан до саммита Россия-Африка, который состоится в Санкт-Петербурге в июле 2023 года.

Он отметил, что в ближайшие планы по развитию отношений между Россией и Конго входит проект по созданию нефтепродуктопровода между крупнейшими городами африканской страны - Пуэнт-Нуаром и столицей Браззавилем. "Называется он по точкам, через которые он проходит - Пуэнт-Нуар-Лутете-Малуку-Трешо", - сказал Чепик.

По его словам, на заседании шестой межправительственной торгово-экономической комиссии в сентябре 2022 года было принято решение о необходимости подписания межправсоглашения между правительствами двух стран по проекту строительства трубопровода для поставок нефтепродуктов. "Предполагается, что это соглашение будет подписано до саммита Россия Африка и, вероятно, будет создано совместное предприятие, которое уже займется практическими вопросами, и будет подписано концессионное соглашение", - отметил дипломат.