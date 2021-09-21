Россия доведет добычу нефти в 2022 году до почти постсоветского максимума

Россия рассчитывает приблизить добычу нефти в 2022 году к постсоветскому максимуму

Россия рассчитывает приблизить добычу нефти в 2022 году к постсоветскому максимуму.

Как сообщает Report со ссылкой на Forbes, это следует из данных, указанных в проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы, который представлен Минфином в правительство.

Из документа следует, что в следующем году российские компании увеличат добычу нефти и газового конденсата на 8%, до 559,9 млн тонн, и останутся близки к этому уровню добычи в 2023 и 2024 годах. Те же цифры по прогнозу добычи приводит ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета. Проект бюджета должен пройти чтения в парламенте и утверждение у президента Владимира Путина.

Прогнозируемая добыча в России в 2022 году составляет в среднем 11,24 млн баррелей в день.